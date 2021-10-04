В Алматы закончился "Спутник V"

Российский препарат от коронавируса "Спутник V" закончился в некоторых пунктах вакцинации в Алматы, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города.

В ведомстве заявили, что решат эту проблему в ближайшее время.

"В большинстве пунктов имеется вакцина в достаточном количестве. В остальных вакцинация "Спутником V" идет в обычном режиме", - сказано в сообщении.

В горздраве также отметили, что в пункты, где закончился "Спутник V", препарат перераспределят из других.