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В Алматы закончился "Спутник V"

В Алматы закончился &quot;Спутник V&quot;

Российский препарат от коронавируса "Спутник V" закончился в некоторых пунктах вакцинации в Алматы, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья города.

В ведомстве заявили, что решат эту проблему в ближайшее время.

"В большинстве пунктов имеется вакцина в достаточном количестве. В остальных вакцинация "Спутником V" идет в обычном режиме", - сказано в сообщении.

В горздраве также отметили, что в пункты, где закончился "Спутник V", препарат перераспределят из других.

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