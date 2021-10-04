Ильхам Алиев заложил фундамент новой дороги Талыш-Нафталан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в Тертерском районе фундамент автомобильной дороги, которая свяжет Талыш и Нафталан, пишет АзерТАдж.
Трасса пройдет через Тапгарагоюнлу Геранбойского района и Гашалты. Строительство новой дороги не только обеспечит комфортное движение жителей этого района, но и внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.
Общая протяженность дороги Талыш-Нафталан составит 22 километра.
Вестник Кавказа
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