Ильхам Алиев заложил фундамент новой дороги Талыш-Нафталан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил в Тертерском районе фундамент автомобильной дороги, которая свяжет Талыш и Нафталан, пишет АзерТАдж.

Трасса пройдет через Тапгарагоюнлу Геранбойского района и Гашалты. Строительство новой дороги не только обеспечит комфортное движение жителей этого района, но и внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.

Общая протяженность дороги Талыш-Нафталан составит 22 километра.