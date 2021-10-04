Кочарян анонсировал акции протеста для смены власти в Армении

Бывший президент Армении, один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберт Кочарян сообщил о намерении начать уличные акции протеста для смены власти в стране. Об этом сам экс-глава государства заявил на сегодняшней пресс-конференции.

"Будем бороться, и да, также начнем уличную борьбу, но все должно созреть. Мы должны работать с народом по всей Армении. Да, мы должны попытаться убедить народ. Ты не можешь начать уличную борьбу без активного участия народа", - сказал Кочарян.

Он подчеркнул, что планирует добиться смены власти в Армении всеми возможными способами. "Когда говорят об уличной борьбе, это не значит, что Роберт Кочарян сразу после пресс-конференции выйдет с флагом на улицу и проведет акцию. Это процесс, но да, мы должны всеми доступными инструментами добиться смены власти", - цитирует бывшего президента республики ТАСС.

Напомним, в 2018 году в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна было заведено уголовное дело, в рамках которого он обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Экс-глава государства был арестован и провел в тюрьме 1,5 года, после чего его выпустили под залог. В апреле 2021 года Конституционный суд снял обвинение с Кочаряна в свержении конституционного строя, признав статью, по которой было выдвинуто обвинение, не соответствующей основному закону страны. При этом суд оставил Кочаряну прежней меру пресечения, поскольку обвинение во взятке остается в силе и процесс по нему еще не завершен.