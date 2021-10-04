Ставропольский музей приглашает познакомиться с историей в фотографиях

Выставка "Моя малая Родина" открылась в Кировском районе Ставропольского края.

Экспозиция повествует об основных вехах истории округа с тех пор, как Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Ставропольском крае был образован Кировский район.

Первым руководителем района стал Серафим Романько, под началом которого 50 лет назад развернулось строительство предприятий, школ, детских садов, больниц, многоквартирных домов, дорог.

"Выставочные фотографии свидетельствуют, что за прошедшее время в округе сделано многое. Сегодня это динамично развивающаяся и инвестиционно-привлекательная территория Ставропольского края, где комфортно проживают более 70 тыс человек", - сказали в региональном правительстве.