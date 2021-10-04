ФСБ объявила об ликвидации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Москве

Ячейка запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" ликвидирована в Москве, сообщает пресс-служба ФСБ России.

"Задержано два главаря и шесть ее активных участников", — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что экстремисты пропагандировали среди москвичей террористическую идеологию. При обысках у них обнаружили запрещенную литературу.

Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.