ФСБ объявила об ликвидации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Москве
Ячейка запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир" ликвидирована в Москве, сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Задержано два главаря и шесть ее активных участников", — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что экстремисты пропагандировали среди москвичей террористическую идеологию. При обысках у них обнаружили запрещенную литературу.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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