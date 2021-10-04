В России выявили еще 25 781 случай COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 25,8 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 25 781 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 034 (7,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 410 (максимум с 17 июля), в Петербурге - 2 198, в Московской области - 1 733. В Крыму новых случаев 435 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 354, в Краснодарском крае - 222, в Дагестане - 116, в Кабардино-Балкарии - 83, в Северной Осетии - 73, в Чечне - 71, в Ингушетии - 61, в Карачаево-Черкесии - 56, в Адыгее - 51.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных достигло в России 7 612 317 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 14 526 человек, за весь период - 6 740 491 человек.

Умерли за сутки 883 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 210 801 человек.