Мурашко призвал готовиться к предстоящему напряженному сезону гриппа в России

Сезон гриппа в России будет напряженным, сообщил здравоохранения Михаил Мурашко, отметив, что это связано в том числе из-за циркуляции коронавируса.

В этой связи глава ведомства призвал вакцинироваться от обоих заболеваний.

"Вакцинироваться нужно и той [от ковида], и другой [от гриппа] вакциной. Это принципиально важно, сезон будет напряженный, не нужно рисковать", - сказал он в ходе выступления на форуме "Биотехмед".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала медиков готовиться к борьбе как с коронавирусом, так и с гриппом.