Медики в России стали реже болеть коронавирусом

В России заболеваемость коронавирусом COVID-19 среди медицинских работников снизилась в три раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".

"Есть статистика по заболеваемости медицинского персонала. Если посмотреть начало лета, середину лета и сегодняшнюю цифру, разница в количестве заболевших - более чем в три раза", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в РФ вакцинированы от COVID-19 примерно 73% медработников, часть также имеют иммунитет уже после перенесенного заболевания.

"Медики не являются антивакцинальщиками. Это просто заблуждение, это фейки, их надо разрушать и не давать им жить", - подытожил Мурашко.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 234 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. В России коронавирус диагностирован у 7 586 536 человек, справились с болезнью 6 725 965 жителей страны, умерли – 209 918.