Стартовали военные учения Грузии, Азербайджана и Турции

Военные учения Eternity - 2021 начались в понедельник в Тбилиси, сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

Командно-штабные учения с компьютерной поддержкой проводятся при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Учения состоят из теоретической и практической частей. "Военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов", - сообщили в оборонном ведомстве.

Учения в Грузии продлятся с 4 до 8 октября.