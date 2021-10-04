Стартовали военные учения Грузии, Азербайджана и Турции
Военные учения Eternity - 2021 начались в понедельник в Тбилиси, сообщается на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.
Командно-штабные учения с компьютерной поддержкой проводятся при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.
Учения состоят из теоретической и практической частей. "Военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов", - сообщили в оборонном ведомстве.
Учения в Грузии продлятся с 4 до 8 октября.
Вестник Кавказа
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