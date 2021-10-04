Токаев лично проверит производство вакцины от коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в ходе которой посетит биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов и ознакомится с процессом приготовления вакцины.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, отметив, что также глава государства посетит социальные объекты и заслушает доклад акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе.

Вакцина QazVac разработана учеными НИИ проблем биологической безопасности комитета науки Минобразования, отмечает Sputnik Казахстан.