Токаев лично проверит производство вакцины от коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, в ходе которой посетит биофармацевтический завод иммунобиологических препаратов и ознакомится с процессом приготовления вакцины.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, отметив, что также глава государства посетит социальные объекты и заслушает доклад акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о социально-экономической ситуации в регионе.
Вакцина QazVac разработана учеными НИИ проблем биологической безопасности комитета науки Минобразования, отмечает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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