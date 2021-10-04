В Узбекистане прививку от коронавируса сделали 53% граждан

Первую дозу вакцины от коронавируса в Узбекистане получили более половины совершеннолетних граждан, пишет "Казинформ".

В Минздраве Узбекистана сообщили, что вакцинировать от коронавируса планируется 21,44 млн человек старше 18 лет, из них первую дозу препарата получили 11,5 млн - 53,6% взрослого населения. Полностью вакцинацию прошли 4,6 млн жителей Узбекистана - 21,2%.

Высокие темпы вакцинации показывают Ферганская, Андижанская и Наманганская области.

Прививку в Узбекистане можно сделать одним из пяти препаратов: "Спутник V", AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, Moderna и Pfizer.