Смертью рабочего во Владикавказе заинтересовались в следкоме

Уголовное дело возбуждено по факту смерти рабочего во время ремонтных работ во Владикавказе, сказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"), - приводит сообщение ТАСС.

Сообщается, что во Владикавказе проводились работы по переносу газопровода в обход строящегося здания работниками подрядной организации.

"В одном из искусственно вырытых котлованов при проведении сварочных работ произошло возгорание природного газа. В результате происшествия один рабочий погиб на месте, еще один человек госпитализирован", - сказали в СК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.