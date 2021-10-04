Хабиб ответил критикам за слова о бесполезности ринг-герлз

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал критику в свой адрес за слова бесполезности ринг-герлз в смешанных единоборствах.

"Кто-то спросил, почему в промоушене UFC нет ринг-герлз. Я ответил, что не вижу в них смысла. Это мое мнение. Некоторые со мной не согласились. Какая мне разница? Мне абсолютно все равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его", — приводит его слова Islam Channel.

В конце августа Хабиб заявил, что ринг-герлз являются самыми ненужными людьми в смешанных единоборствах, после чего боец подвергся критике.