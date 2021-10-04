Автовечеринка закончилась задержаниями в Симферополе

Около 90 участников автомобильной вечеринки были задержаны полицейскими в Симферополе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе МВД по Крыму.

Стало известно, что к правоохранителям обратились местные жители с жалобой на то, что на парковочной площадке торгового центра происходит нарушение тишины в ночное время суток.

"Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники полиции и задержали около 90 человек, жителей Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", - сказали в ведомстве, уточнив, что с задержанными были проведены профилактические беседы.

По факту в отношении 24 человек составлены административные протоколы.