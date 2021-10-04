Пицца стала причиной драки в Санкт-Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга соседи устроили конфликт из-за пиццы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что причиной конфликта стала ошибка разносившего пиццу курьера.

"После конфликта из-за ошибки при доставке пиццы возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - сказал собеседник агентства.

Ранее аналогичная история произошла в петербуржском доме на Плесецкой улице. Курьер по ошибке доставил пиццу не в ту квартиру. Когда заказчики узнали, что их пиццу съели соседи, началась драка. Участники конфликта заявили, что сосед и его жена были вооружены отверткой и ножом.