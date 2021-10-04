Азербайджанские дзюдоисты показали стопроцентный результат на турнире в Загребе

Представители Азербайджана на состоявшемся в Загребе (Хорватия) Гран-при по дзюдо показали стопроцентный результат, завоевав две золотые медали.

Награды высшей пробы получили Хидаят Гейдаров (73 кг) и Мамедали Мехтиев (90 кг).

Как отметил после Гран-при Хидаят Гейдаров, на соревнованиях подобного уровня не бывает легких схваток. "Во всяком случае, мне ни разу еще не попадался слабый соперник. Конкуренты там либо сильны, либо очень сильны. Они требуют максимального внимания - любая недооценка или чрезмерная самоуверенность, как правило, приводят к поражению", - сказал он в интервью газете "Каспий".

В частности, азербайджанский дзюдоист отметил представителя России Махмадбека Махмадбекова, с которым он боролся в полуфинале. "Талантливый 21-летний парень из Иркутска, которому прочат большое будущее. Он быстр, ловок, техничен и, несмотря на возраст, способен разгадать ваш замысел. Задачу осложняло то обстоятельство, что необходимо было бережно расходовать силы", - поведал Гейдаров.