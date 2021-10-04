В Минздраве сообщили, что у ВОЗ нет вопросов к вакцине "Спутник V"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что у ВОЗ были вопросы к документам по "Спутнику V", а не к самому препарату.

"К продукту претензий нет, были вопросы по досье", - сообщил глава Минздрава на пленарной сессии форума "Биотехмед".

В ближайшее время недостающие документы будут переданы в организацию, добавил он.

"Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенному правилу, сейчас дооформлены, вносятся, те разногласия, которые были, все сняты. Поэтому производственные площадки и регистрирующая компания в течение недели-полутора должны довнести весь пакет документов и начнется дальнейший процесс", - пояснил Мурашко.