В Тегеране прокомментировали военные учения Ирана на границе с Азербайджаном

Военные учения Ирана на приграничных с Азербайджаном территориях не могут считаться объявлением войны. Об этом заявил депутат халдейских ассирийских христиан Ирана в иранском парламенте Шарли Энвие Текие.

"Военные учения Фатехан-е Хейбар – это демонстрация оборонительной готовности Ирана к любому нападению на границы Исламской Республики Иран, и их наиболее важным посланием является заявление о высокой готовности Ирана к любому нападению на границах страны", - цитирует Текие ИРНА.

Далее он отметил, что учения – это подтверждение бдительности Тегерана и проверка боеготовности армии страны.

Ранее сообщалось, что в пятницу на северо-западе Ирана прошли военные учения Фатехан-е Хейбар. К маневрам привлекались бронетанковые подразделения, артиллерия, вертолеты и БПЛА. По словам командующего Сухопутными войсками армии Ирана бригадного генерала Киомарса Хейдари, цель учений – протестировать оружие и технику, а также оценить боеготовность военнослужащих в приграничных районах государства.