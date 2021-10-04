МИД Ирана: Тегеран готов развивать отношения с Туркменистаном

Министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян во время телефонного разговора со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым сообщил о готовности развивать двустороннее взаимодействие по широкому спектру направлений.

Отмечается, что главы ведомств обсудили проведение заседания совместной комиссии в Тегеране, а также взаимодействие в сферах торговли и транспорта.

Помимо этого, министры затронули актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы, включая обстановку в Афганистане.

Стоит добавить, что Мередов назвал недавнюю встречу президентов двух Туркменистана и Ирана в Таджикистане поворотным моментом в отношениях.