Евросоюз призвал Грузию соблюдать верховенство закона после ареста Саакашвили

Европейский союз призвал власти и оппозицию Грузии соблюдать сдержанность и верховенство закона. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

"После возвращения в Грузию бывшего президента Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона", - цитирует ее ТАСС.

Массрали акцентировала внимание на том, политическая стабильность и независимость судебной системы "являются предварительным условием для углубления партнерства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоялись 2 октября. Жители 64 городов и районов выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов - сакребуло. По данным ЦИК Грузии, правящая партия "Грузинская мечта" набрала суммарно 46,65% голосов. Ее главный соперник, партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" получила 30,7% голосов. Новейшая оппозиционная партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию" получила всего 7,79% голосов.