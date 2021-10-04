Грузия примет горный марафон Tbilisi Hills

Горный марафон Tbilisi Hills стартует в грузинской столице 24 октября. Сообщается, что забег пройдет по двум дистанциям.

Как сообщают организаторы, трейловый марафон начинается на главной площади Tbilisi Hills (район Крцаниси) и следует по хребту Телети. Затем 3 километра красивый серпантин приведет к Крцаниси. На отметке 10 километров у реки участников ждет первый контрольный пункт с прохладительными напитками и водой.

После этого бегунов ожидает крутой подъем на хребет Телети и второй контрольный пункт на отметке 13 километров с водой, напитками и едой, передает Sputnik Грузия, уточняя, что последняя часть дистанции проходит по хребту Телети у монастыря Шавнабада.

Бегунов ждут две дистанции – 18 км 750 м вертикальной дистанции, 9 км Fun Run и 300 м вертикальной дистанции. Забег стартует в 10:00, регистрация с 09:00 до 09:45.