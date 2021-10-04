В Грузии выявили более 800 случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 867 человек.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 618 620 человек.

За сутки вылечились 1 877 человек, с начала пандемии – 591 668. Умерли за сутки 30 пациентов, за все время - 9 068.

Показатель инфицирования за сутки составил 5,4%, за последние 14 дней – 5,42%.

В карантине находятся 31 человек, в стационарах наблюдаются 4 133, в ковид-гостиницах остаются 601.