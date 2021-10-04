В Швеции погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда

Шведский художник Ларс Вилкс, нарисовавший голову пророка Мухаммеда на теле собаки, погиб в автоаварии.

Отмечается, что машина карикатуриста столкнулась с грузовиком недалеко от города Маркарюд на юге Швеции. Помимо Вилкса погибли еще двое полицейских, которые сопровождали художника. Водитель грузовика получил серьезные травмы, сообщает BBС со ссылкой на местные СМИ.

В полиции заявили, что причина столкновения машин неизвестна.

"Мы не можем пока сказать, как произошла авария. Необходимо дождаться результатов расследования", — сказал представитель полиции Рикард Лундквист.

Вилкс стал широко известен из-за карикатур на пророка Мухаммеда. В 2007 году он нарисовал голову пророка на теле собаки, чем вызвал возмущение мусульман во многих странах мира. Художнику неоднократно угрожали физической расправой, однако сам Вилкс продолжал рисовать карикатуры.