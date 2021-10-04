МИД Азербайджана: Ереван подает позитивные сигналы по решению вопроса делимитации границ

Баку рассчитывает на конструктивное развитие процесса по делимитации границы с Арменией, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она подчеркнула, что позиция Баку заключается в поддержании установления отношений со всеми государствами на основе уважения границ друг друга. Абдуллаева также напомнила, что Азербайджан готов нормализовать отношения с Арменией на основе этого основополагающего принципа.

"Процесс делимитации границ Азербайджана и Армении является двусторонним вопросом, и недавние позитивные сигналы с противоположной стороны вселяют надежду на конструктивное развитие этого процесса", - приводит ее слова РИА Новости.