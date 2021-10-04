Азербайджан ответил на претензии Ирана

В МИД Азербайджана отвергли за безосновательностью заявления официального Ирана о присутствии и подстрекательских действиях каких-либо третьих сил вблизи азербайджано-иранской границы.

Об этом заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, отвечая на высказывания министра иностранных дел Ирана Гусейна Амира Абдуллахиана. Наличие на территории Азербайджана каких-либо сил, в том числе террористических, которые могли бы быть угрозой республике или соседним странам, не может быть предметом обсуждений, подчеркнула Абдуллаева.

"К сожалению, еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые стороны совершенно необоснованно выдвигали подобные претензии. И тогда мы заявляли, и сейчас повторяем, что такие утверждения не имеют под собой никаких оснований, и до сих пор Азербайджану не было представлено никаких доказательств по этому поводу", - напомнила она.

Представитель МИД Азербайджана добавила, что республика всегда руководствовалась фундаментальным принципом неприкосновенности международно признанных границ.

"Известно, что именно Азербайджан на протяжении десятилетий страдал от военной оккупации части своей территории и нарушения международных границ. В том числе более 130 км нашей границы с Ираном в течение многих лет находилось под армянской оккупацией. К сожалению, за эти годы мы не услышали такой решительной реакции дружественного Иранского государства, как сегодня, в связи с оккупацией части нашей границы", - заметила Абдуллаева.

Она сообщила, что Азербайджан выступает за построение отношений со всеми государствами именно на основе уважения международно признанных границ друг друга. "Известно, что нами в том числе выражена готовность нормализовать отношения с Арменией на основе этого фундаментального принципа международного права и начать переговоры по делимитации границы. Процесс делимитации между Азербайджаном и Арменией является двусторонним вопросом, и наличие в последнее время позитивных сигналов в этом отношении с противоположной стороны вселяет надежду на развитие процесса в конструктивном направлении", - рассказала пресс-секретарь ведомства.

"Что касается заявления о вмешательстве внешних сил в дела Азербайджана, то хотелось бы подчеркнуть, что наша страна всегда проводила независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах, и за 30 лет своими конкретными шагами неоднократно доказывала это. Развитие дружественных отношений с соседними государствами является одним из главных приоритетов нашей внешней политики, и с нашей стороны предпринимаются последовательные шаги в этом направлении", - подчеркнула Абдуллаева.

Также представитель МИД отметила, что Азербайджан внимательно относится к вопросу исламской солидарности и занимает активную позицию в Организации исламского сотрудничества (ОИС). "Наша страна на протяжении последних десятилетий держала в центре внимания вопрос о разрушении, разграблении и оскорблении исламского исторического и культурного наследия на территории Азербайджана, и мы высоко ценим поддержку нашей справедливой позиции в этом вопросе со стороны стран-членов ОИС", - поделилась она.

"Мы считаем, что прекращение оккупации азербайджанских территорий, незаконных действий Армении в этом регионе, в том числе незаконного скопления в больших объемах боеприпасов, незаконных экономических и иных действий, контрабанды наркотиков, подготовки террористов, оскорбления и уничтожения памятников исламской религии и культуры, а также возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на свои исконные земли после 30 лет оккупации, обеспечение стабильности и безопасности в регионе создают условия, отвечающие интересам Исламской Республики Иран", - заключила представитель МИД Азербайджана.