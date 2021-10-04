Главная » Новости

Иномарка сбила школьника в Ставрополе

Иномарка сбила школьника в Ставрополе

Ребенок пострадал в результате аварии в Ставрополе. В УГИБДД ГУ МВД России сообщили о том, что на улице Пржевальского водитель автомобиля "Мазда Демио" сбил ребенка, возвращавшегося домой со спортивной тренировки.

В ведомстве отметили, что он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора. В результате аварии ребенок получил травму ноги, ему назначено амбулаторное лечение. За рулем находился 22-летний местный житель.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

700 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!