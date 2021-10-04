Дождливая и ненастная погода ожидается на Кубани

С 4 по 6 октября в Краснодарском крае дождливо, местами грозы, снег, смерчи, предупреждает краевой гидрометцентр.

В понедельник в регионе ожидаются сильные осадки, порывистый ветер, в Сочи случатся ливни, вероятны смерчи, в горах температура воздуха опустится до нуля. В Краснодарском крае днем до плюс 17, на Черноморском побережье - до 19 градусов.

"5 и 6 октября погода в крае изменится не сильно: будут наблюдаться порывы ветра, местами пройдет кратковременный дождь, в южной половине края сильный дождь. Возможна гроза, температурный фон будет понижен", - добавили синоптики.

С 4 по 6 октября над Черным морем в районе Сочи прогнозируются смерчи, объявлено экстренное предупреждение. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.