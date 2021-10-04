Хабиб рассказал, как его окружила толпа пьяных фанатов "Ливерпуля"

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился историей о том, как попал в толпу фанатов после матча "Ливерпуль – "Манчестер Сити".

Спортсмен пошутил, что был готов подраться с фанатами "Ливерпуля" после встречи с экс-наставником "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.

"Я выхожу с "Энфилда" и попадаю в гущу фанатов "Ливерпуля", меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент. Это давление, потому что везде тебя могут узнать", — приводит слова бойца Islam Chahnel.