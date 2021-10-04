Жителей России ждет аномально снежная зима

Зимой 2021-2022 годов осадков в России ожидается больше обычного. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве высота сугробов может оказаться выше нормы почти на четверть. В свою очередь, в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может превысить норму в 1,5-2 раза.

В "Фобос" также полагают, что самые значительные аномалии наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.