Главная » Новости

Жителей России ждет аномально снежная зима

Жителей России ждет аномально снежная зима

Зимой 2021-2022 годов осадков в России ожидается больше обычного. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве высота сугробов может оказаться выше нормы почти на четверть. В свою очередь, в низовьях Волги, Приколымье и на юге Сибири высота снега может превысить норму в 1,5-2 раза.

В "Фобос" также полагают, что самые значительные аномалии наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

3195 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!