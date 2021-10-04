ФАС заставила "Пятерочку" и "Магнит" снизить цены на продукты в Подмосковье

В Московской области цены в магазинах сетей "Пятерочка" и "Магнит" понизились после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее Московская областная УФАС России направила в АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

"После предупреждений Московского областного УФАС России торговые сети сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах, где они занимают доминирующее положение. В настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в муниципалитетах, в которых доминирующее положение у компаний отсутствует", - отметили в ведомстве.