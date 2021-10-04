Боец из UFC рассказала об одежде недопустимой в Чечне

Участница Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лиана Джоджуа рассказала о том, каких правил она придерживается, подбирая себе гардероб для поездки в Чечню.

По ее словам, ей комфортно в Чечне. "Я хожу в обычной одежде. Я не наблюдала, чтобы здесь ходили очень открыто. Какая одежда? Рваные джинсы, платья – все в допустимых рамках", - отметила она, добавив, что люди могут надевать в Москве, здесь не могут: слишком короткое, слишком глубокое декольте.

"Даже если ничего не скажут, взгляды скажут многое", - отметила спортсменка в интервью Eurosport.