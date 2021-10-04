Член ЕНД: Саакашвили не узнали ни в Батуми, ни в Тбилиси
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по дороге из Батуми в Тбилиси не узнали полицейские, сообщила одна из лидеров крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Эка Херхеулидзе.
По ее словам, эту историю ей рассказал лично экс-глава государства на свидании в тюрьме №12 в Рустави.
Оппозиционер рассказала, что патруль остановил машину, в которой сидел бывший грузинский лидер во время его поездки из Батуми в Тбилиси, вероятно, из-за превышения скорости. Полицейские оштрафовали водителя, но Саакашвили не узнали.
Правда, отметила Херхеулидзе, экс-президент был в медицинской маске.
"Он гулял по Батумскому бульвару и его не узнали. Более того, машину, в которой он ехал, остановил патруль и полицейские его не узнали. Эти кадры есть, их зафиксировали камеры наблюдения", - приводит ее слова Sputnik Грузия.
Херхеулидзе подчеркнула, что Саакашвили успел погулять и по Тбилиси - сфотографировался на Мтацминда, прошелся перед правительственной канцелярией.
В свою очередь, в руководстве Грузии считают, что знали о приезде Саакашвили.
Вестник Кавказа
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