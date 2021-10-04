Ушел из жизни экс-глава Минтранса Казахстана

Накануне в возрасте 77 лет ушел из жизни бывший министр транспорта и коммуникаций, председатель правления Союза автотранспортников Казахстана Серик Алигужинов.

В этой связи соболезнования семье и близким выразил коллектив министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Серик Алигужинов родился в 1944 года в Павлодарской области и прошел путь от механика автоколонны в Павлодаре до министра транспорта и коммуникаций.

Он руководил передислокацией министерства в новую столицу, стоял у истоков создания системообразующих предприятий отрасли транспорта и коммуникаций, затем, после выхода на пенсию Серик Карабатырович возглавлял Союз Автотранспортников Казахстана "КАО".

Награждён орденом Дружбы народов СССР, казахстанскими орденами "Құрмет" и "Парасат" за значительный вклад в политическое, социальное и экономическое развитие страны, являлся почетным гражданином Павлодара за заслуги в социально-экономическом развитии города, передает Sputnik Казахстан.