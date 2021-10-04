Женская банда орудовала в аптеках Ташкента, преступницы в розыске

В аптеках и магазинах Ташкента произошла серия краж мобильных телефонов, в преступлениях участвовали несколько женщин и девочка.

Известно, что злоумышленницы надевали платки и медицинские маски и заходили в торговый зал, там одна из женщин отвлекала продавца, вторая крала телефон и передавала его девочке, которая убирала его в свою сумку.

Правоохранителям удалось задержать одну их преступниц, 32-летняя гражданка сообщила, что в кражах участвовала и четвертая женщина.

Остальные участники преступной группы находятся в розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", задержанной присудили год заключения под стражу, передает Podrobno.uz со ссылкой на местное ГУВД.