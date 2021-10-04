Ячейка ИГИЛ уничтожена в Афганистане

Запрещенное в России движение "Талибан" объявило о ликвидации в Кабуле ячейки ИГИЛ (также запрещена в РФ). Об этом заявил замминистра информации и культуры талибов Забихулла Муджахид.

Он отметил, что 3 октября в 17-м районе Кабула была проведена спецоперация по уничтожению террористов, и в результате "центр организации ИГИЛ был полностью разрушен, а все находившиеся в нем члены организации ИГИЛ были убиты".

Напомним, что в результате взрыва в мечети Эйдгах в Кабуле погибли не меньше восьми человек. Ответственность за случившееся не взяла ни одна из террористических организаций.