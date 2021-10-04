44 дня Отечественной войны Азербайджана: день восьмой, 4 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Всю ночь восьмого дня войны, 4 октября, продолжались напряженные бои. Утром Минобороны Азербайджана подвело предварительные итоги первой недели боевых действий. Стало известно о ранении марионетки Еревана на оккупированных землях.

Россия выразила готовность ввести миротворцев на линию соприкосновения оккупационных армянских и освободительных азербайджанских войск при согласии сторон. Северные провинции Ирана, преимущественно населенные азербайджанцами, выступили с совместным заявлением в поддержку освобождения территорий Азербайджана от оккупации.

Ранним утром воскресенья были совершены первые удары ракетами средней дальности "Точка-У" по удаленной на 60 км от фронта Гяндже. В МО АР обратили внимание, что атака на Гянджу была совершена с территории Армении. Минобороны Армении попыталось объяснить удар по Гяндже попыткой ликвидировать местный аэродром, хотя Азербайджан не использовал его в военных целях и в целом применял в боях только беспилотники.

Турция первой обратила внимание на нарушение Арменией Женевской конвенции, запрещающей военные удары по гражданским объектам. Между тем из Ханкенди захватчики продолжили ракетные обстрелы Тертера и Горадиза. Число погибших от этих атак мирных жителей Азербайджана выросло до 22, раненых - до 74. После обстрела Гянджи была усилена работа по уничтожению военной техники оккупантов, марионетка Еревана на захваченных землях лицемерно "приказал прекратить удары по Гяндже", хотя атаки были произведены с территории Армении.

К 15:00 стало известно точное число жертв и пострадавших от первых ракетных ударов по Гяндже. Среди них оказалась и одна из армянских жительниц города. "Вестник Кавказа" опубликовал фотодокументы последствий атаки на Гянджу.

К этому времени в глубине оккупационной зоны на юге был освобожден город Джебраил и девять сел вокруг него. Марионетки Еревана на захваченных землях принялись вывозить свои семьи в Армению. В то же время жители Тертера заявили, что не покинут свои дома, несмотря на артиллерийские и ракетные обстрелы со стороны оккупантов.

Незадолго до 19:00 президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые выразил готовность прекратить боевые действия, но только в обмен на график вывода оккупационных войск из Азербайджана. Вскоре было опубликовано видео об освобождении знаменитой боевой позиции, где национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов уничтожил множество захватчиков 18 июня 2010 года. Также появились видеодокументы о захвате многочисленных военных трофеев.

К 20:00 были освобождены еще девять сел Джебраильского района. В ответ на это из Армении были запущены ракеты средней дальности "Точка-У" по удаленному на 100 км от фронта мирному азербайджанскому городу Мингячевир. Еще двумя ракетами Ереван ударил по близким к Баку районам - Абшерону и Хызы, удаленным от фронта на 300 км.

Ближе к полуночи была опубликована карта освобожденных за 8 дней территорий Азербайджана.

Таким образом, на восьмой день оккупационные силы Армении увеличили масштаб военных преступлений против мирного населения Азербайджана, начав обстреливать ракетами удаленные от фронта города Гянджа и Мингячевир, а также Хызынский и Абшеронский районы, соседствующие с Баку. В этот день был освобожден от оккупации город Джебраил и ряд сел вокруг него, после чего Ереван получил предложение остановить войну в обмен на вывод захватчиков с азербайджанской земли.