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Вакцина QazVac получила сертификат халал

Вакцина QazVac получила сертификат халал

Казахстанская вакцина   QazVac получила сертификт ТОО "Халал даму" Духовного управления мусульман Казахстана.

Как сообщил НИИ проблем биологической безопасности, зампредседателя ДУМК, наиб муфтий, PhD, теолог Ершат Онгаров вручил казахстанской противокоронавирусной вакцине QazVac сертификат о том, что ее производство отвечает стандартам халал.

В получении сертификата участие принимали заведующие лабораториями профессор Кошеметов и PhD Жугунисов, передает Sputnik Казахстан, наопминает, что препарат разработан учеными НИИ проблем биологической безопасности комитета науки Минобразования.

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Вестник Кавказа

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