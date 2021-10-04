Школьники Грузии возвращаются с дистанта

Начиная с сегодняшнего дня в частных и государственных школах Грузии возобновляется очный учебный процесс, сообщили в Минобразования страны.

Ранее сообщалось, что в школах и вузах страны новый учебный год начался 15 сентября, однако из-за плохой эпидемиологической ситуации обучение проходит в онлайн-режиме.

В ведомстве уточнили, что к этому времени вакцинацию против коронавируса прошли 67% педагогов и сотрудников администрации школ.

"Все рекомендации, разработанные Минздравом, будут строго соблюдаться в школах, что обеспечит профилактику вируса и доступ к качественному образованию", - приводит сообщение Sputnik Грузия.