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Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ

Азербайджанский борец завоевал &quot;бронзу&quot; ЧМ

Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров выиграл "бронзу" Чемпионата мира в Осло.

Абакаров (86 кг) вышел в полуфинал, победив Ахмеда Дударова из Германии, Мухаммеда Алиева из Украины и Сандро Аминашвили из Грузии. В следующем раунде представитель Азербайджана встретился с американским спортсменом, чемпионом Олимпиады Дэвидом Тейлором.

3 октября Абакаров победил словака Бориса Макоева и завершил чемпионат мира на третьем месте.

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Вестник Кавказа

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