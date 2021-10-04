Азербайджанский борец завоевал "бронзу" ЧМ

Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров выиграл "бронзу" Чемпионата мира в Осло.

Абакаров (86 кг) вышел в полуфинал, победив Ахмеда Дударова из Германии, Мухаммеда Алиева из Украины и Сандро Аминашвили из Грузии. В следующем раунде представитель Азербайджана встретился с американским спортсменом, чемпионом Олимпиады Дэвидом Тейлором.

3 октября Абакаров победил словака Бориса Макоева и завершил чемпионат мира на третьем месте.