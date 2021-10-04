Гидрометцентр поделился прогнозом погоды в Москве на понедельник

Согласно прогнозу Гидрометцентра сегодня в Москве ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков и до плюс 11 градусов.

"Днем в столице будет 9-11 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс трех градусов. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 764 мм ртутного столба", - прогнозирует погодное ведомство.

По области столбики термометров будут подниматься от 7 до 12 градусов тепла, ночью может похолодать до нуля градусов.