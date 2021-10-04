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Фумио Кисида стал новым премьер-министром Японии

Фумио Кисида стал новым премьер-министром Японии

В понедельник большинством голосов ключевой нижней палатой японского парламента был избран председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида на должность нового, 100-го по счету премьер-министра страны.

Сейчас голосование за кандидатуру Кисиды проходит и в верхней палате парламента, где за него также проголосует большинство депутатов. Это объясняется тем, что правящий блок во главе с ЛДП обладает в обеих палатах парламента большинством.

Тем не менее при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней и голосование  в ней определяет нового главу правительства.

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Вестник Кавказа

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