Ирина Винер рассказала, какой из Путина спортсмен

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, комментируя ситуацию на Олимпиаде в Токио, выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он наградил атлетов.

Тренер отметила, что настолько теплый прием олимпийцев был только в России. "И наш президент, Владимир Владимирович Путин, настоящий спортсмен, "Повесть о настоящем человеке", выяснил досконально все мелочи, которые были не мелочами, а решали судьбу золотых медалей, и сказал на встрече: "Кто же считает оценку шесть минут вместо полутора». Он знал точно, сколько должны считать оценку. Счетовод!", - приводит слова наставника "Спорт-Экспресс".

"Низкий поклон президенту, что наших девочек наградили. Они герои не только России, но и вообще герои. Художественная гимнастика по рейтингу поднялась очень и очень высоко", - сказала тренер.