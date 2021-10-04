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Азербайджанцы в Иране выступили против политики милитаризации Тегерана (ВИДЕО)

Азербайджанцы в Иране выступили против политики милитаризации Тегерана (ВИДЕО)

Азербайджанцы, проживающие в Иране, выступают в защиту Азербайджанский Республики, и против политики милитаризации Тегерана.

Напомним, что 2 октября на северо-западе Ирана рядом с границей Азербайджана прошли масштабные учения Сухопутных войск.

К маневрам привлекались бронетанковые подразделения, артиллерия, вертолеты и БПЛА. По словам командующего Сухопутными войсками армии Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари, цель учений – протестировать оружие и технику, а также оценить боеготовность военнослужащих в приграничных районах государства.

 

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Вестник Кавказа

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