Диетолог назвала оптимальный способ приготовления гречки

Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала о том, что гречка может стать идеальным завтраком.

По ее словам, гречка дает хорошее насыщение и заряд энергии на всю первую половину дня, однако в ней содержится меньше калорий, чем, например, овсянке.

Однако для того, чтобы продукт сохранил свои полезные свойства необходимо приготовить его особым образом. "Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами", – приводит пояснение диетолога радио Sputnik.

Именно благодаря такому способу приготовления гречка будет и вкусной, и полезной.