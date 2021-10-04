Российские летучие мыши болеют разными коронавирусами

Коронавирус SARS-CoV-2 у летучих мышей в России пока не обнаружен, однако другие варианты коронавируса были выявлены, сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

"SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли", - сказала она, отметив, что кроме SARS-СoV-2 в природе существуют и другие коронавирусы, которые были обнаружены у летучих мышей в России.

Сперанская уточнила, что вирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, однако в настоящее время исследованы недостаточно.