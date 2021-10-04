Натали Артемьева: "Крымский ”Симбиоз” - фестиваль на стыке творческих дисциплин"

С давних времен Крым был любимым местом художников, поэтов, музыкантов. О фестивале своевременного искусства необычного формата ”Симбиоз” "Вестнику Кавказа" рассказала его учредитель, уроженка Симферополя Натали Артемьева.

- Что такое "Симбиоз"? Где он проходит?

- Симбиоз - фестиваль искусства на стыке творческих дисциплин, который из небольшой выставки превратился в фестиваль мультиформатного искусства. Он включает в себя визуальную часть, музыкальную и образовательную, а проходит в Симферополе, в арт-пространстве ”Консерватория". Хотя мы планируем выходить за его пределы.

- Как зародилась идея создания такого формата?

- В сентябре 2019 года команда энтузиастов собралась в ”Консерве”, чтобы показать работы местных художников в рамках выставки. В тот вечер их поддержали крымские музыканты. Тогда никто не предполагал, что из этой встречи родится нечто новое и ежегодное. Уже в первый день зимы 2019 года состоялся Фестиваль "Симбиоз 2.0”. Это была перезагрузка прошлого формата, к нам присоединились поэты, художественная выставка расширилась, были выбраны художники, которые и задали вектор встречи. Они и помогли фестивалю выразить будущую философию, и название с этого момента уже не было просто красивым словом. Мы сделали первую коллаборацию-перфоманс вместе с художниками.

Команда с каждым мероприятием менялась, сейчас нас трое организаторов - Артур Головаха, Саша CUPEA и я. На самой первой выставке, с которой все началось, мы с Сашей выступали художниками, а Артур, заметив, видимо, какой-то огонь в наших глазах, как идеолог проекта позвал нас в команду. Команда меняется, пополняется интересными и инициативными участниками, кто-то остается, кто-то двигается дальше. Все это позволяет вносить совершенно новые и свежие идеи в проект. Все началось с инициативных молодых людей, которые устали быть в тени своего города и которые больше не хотят угасать в рутине прожитых дней. Мы хотели и хотим стать частью культурной истории Крыма.

- Как стало возможным осуществление этой идеи? Были ли у вас спонсоры?

- Возможностей было не так много. Сначала мы организовывали все исключительно своими силами и средствами, помощи мы ниоткуда не ждали. Повезло нам с площадкой, Артур является арт-директором ”Консерватории", поэтому не пришлось искать место для проведения. В Симферополе других таких мест нет. После третьего ”Симбиоза” начался карантин, но мы не растерялись, провели все это время, участвуя в форумах и конкурсах, становились финалистами и получили свой первый грант от Тавриды.Арт. Организовать следующий фестиваль стало значительно проще, имея дополнительное финансирование. Но это по-прежнему проект, осуществляемый, по большей части, на основе личных ресурсов.

- А в чем идея "Симбиоза"?

- В том, чтобы объединить между собой представителей разных направлений искусства на одной площадке, дать возможность показать себя молодым творцам, проявиться более опытным коллегам, а самым смелым - объединиться в коллаборации. Наше основное мероприятие - фестиваль, который проходит один раз в год, весной. Дополнительно мы проводим концерты, маркеты, лекции, театральные выступления.

- Как попасть к вам в качестве автора или приглашенного артиста?

- Наша аудитория со временем расширилась, участниками становятся люди в возрасте от 18 до 35+. За несколько месяцев начинается сбор заявок через сайт и соцсети, над каждым направлением работает свой куратор и уже за 3-4 недели до проведения, мы знаем точный состав художников, фотографов, поэтов и лекторов. С музыкантами чуть проще: куратор, имея большую базу артистов и опыт в этой сфере, сам отбирает будущий состав концерта. Но иногда хорошие группы сами нас находят через соцсети. С театральным направлением та же история.

- Насколько такой формат интересен для Крыма?

- Такой формат очень востребован. В Крыму проводится не очень много интересных мероприятий для молодого поколения, да еще и тех, частью которых они могут стать. С каждым годом их становится больше, но большинство не проходит всех трудностей организации в Крыму, и мероприятия становятся одноразовыми, а мы уверенно держимся и дальше гнем свою линию в надежде стать флагманским проектом в этой сфере.

- Знают ли о вас на "материке"?

- Нас знают, но пока не так широко, как хотелось бы. Нами интересуются потенциальные участники из разных регионов РФ. Например, участниками кинопоказа на прошлом фесте были, в большей степени, московские и питерские режиссеры.

- Кто вас вдохновил?

- Есть несколько фестивалей, на которые мы равняемся: Gamma festival, Signal, Filds, Таврида. Это отечественные фестивали, которые нельзя не вспомнить.

- Какие дальнейшие планы?

- Сейчас мы работаем над следующим фестивалем, который будет проходить в Симферополе. Но вот конкретное место проведения остается под вопросом, так как ”Консерватория” находится под угрозой сноса. Ищем новые направления, работаем над образовательной частью проекта. В прошлый раз мы уже успешно реализовали формат лаборатории для наших художников, в этот раз будем распространять это и на остальные направления. Хотим значительно расширять список артистов представителями других регионов, так же участниками и экспертами направлений.

Важно поддерживать внутренний огонь, смотреть на коллег и расширять кругозор, не забывать о себе и уметь делегировать задачи. Также очень важно иметь крутую команду, которая будет поддерживать. У нас это все есть. Поэтому наш проект живет и продолжает дальше двигаться и расти.

Ознакомиться с деятельностью фестиваля можно на странице в Инстаграм @simbi