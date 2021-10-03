Обзор СМИ Кавказа 27 сентября - 3 октября

"Темпы развития республики наблюдаются, но не могут устраивать", - заявил глава Дагестана Сергей Меликов на прошедшей в Махачкале республиканской конференции "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан". По основным показателям на душу населения республика отстает от средних значений в целом по РФ. Но главная проблема региона –отсутствие достаточного количества рабочих мест, отставание темпов их создания от темпов демографического роста трудовых ресурсов, которая с каждым годом усугубляется, пишет газета "Дагестанская правда".

Чтобы изменить ситуацию, с января ведется разработка Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Промежуточное планирование рассчитано до 2024 года. "До 2024 года мы должны вывести республику из отставания от других регионов. Если мы не достигнем тех показателей, которые существуют в среднем по России, не сможем развиваться дальше. Нам не на что будет опереться", – обозначил задачу Меликов.

Сегодня по целой группе показателей АПК республики занимает лидирующие позиции не только в СКФО, но и в стране. Среди них поголовье крупного и мелкого рогатого скота. В республике организована рисопереработка. Получает развитие отрасль виноградарства. Большое внимание уделяется развитию добычи рыбы и ее переработке. Проводится работа по созданию благоприятного инвестиционного климата и необходимых условий для развития транспортно-логистического комплекса, строительной отрасли, крупных промышленных предприятий, малого и среднего предпринимательства, цифровизации всех сфер экономики. Есть перспективы увеличения собственных доходов за счет вывода субъектов предпринимательства из тени и снижения неформальной занятости. До 2024 года надо решить такие вопросы как снижение инфраструктурных ограничений, развитие дорожной сети, земельные отношения. Еще одна стратегическая задача — сделать промышленность ведущей отраслью экономики. На сегодняшний день доля промышленного производства в структуре ВРП республики составляет только 6,6%, при том, что промышленность обладает высоким потенциалом, сказал Сергей Меликов.

По мнению заместителя министра промышленности и торговли региона Хаджимурада Исрапилова, у дагестанских промышленников есть большой потенциал по расширению наименований производимой продукции, обновление оборудования непременно скажется на развитии самих предприятий, географии взаимовыгодных связей. Предстоит создать современную инфраструктуру для потенциальных инвесторов. Отрасль все еще испытывает кадровый голод. Намечена совместная работа с другими заинтересованными ведомствами, в том числе Минобронауки и Минмолодежи республики.

Директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов, комментируя положения проекта Стратегии, сказал, что в документе мало уделено внимания механизмам реализации всех программ развития: "Нужны люди, механизмы их профессионального стимулирования, вопросы достойной оплаты. Как все это реализовать, пока не понятно. Очень много проблем экологических. Нужно решать вопросы с мусором, уделять внимание обращению с ТКО, упорядочению и добыче ископаемых, привести в порядок ситуацию с песчаными карьерами. И основная претензия — это то, что вопросу чистоты Каспийского моря не уделено должного внимания, об этом сказано вскользь".

Экономист Халил Халилов считает положительным моментом то, что в Стратегии нет увязки с бюджетными проектировками; нужно провести как научные, так и общественные обсуждения с бизнес-сообществом. Переработанный проект будет отправлен в Минэкономики РФ.

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В недавнем ИТАР-ТАСС глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, говоря о достижениях в сельском хозяйстве, привел в качестве примера несколько крупных предприятий, которые появились сравнительно недавно и работают успешно, поставляя продукцию не только в торговые точки республики, но и за ее пределы. Это "Сад-Гигант Ингушетия", агрокомплекс "Сунжа", ореховый сад предпринимателя Хамзата Медова в Сунженском районе и "Алмавит-Фрут" в Малгобекском районе, информирует местная газета "Сердало".

"Сад-Гигант Ингушетия" Калиматов назвал уникальным проектом, работающим комплексно: обширные сады, в которых выращивают виноград, абрикосы, черешню, персики, сливы, яблоки (причем, последние — в 18 сортах), питомник, оптово-распределительный центр. Говоря об агрокомплексе "Сунжа" по круглогодичному производству овощей закрытого грунта, руководитель субъекта отметил, что в теплицах данного предприятия на площади в 10 га в настоящее время выращивают около 15 сортов томатов. "До конца текущего года планируем расширить тепличные площади производства до 32 га и построить собственную оптово-распределительную базу, а к 2023 году мы планируем довести эти площади до 49,5 га", - добавил Махмуд-Али Калиматов.

Касаясь сферы животноводства, глава республики заметил, что она составляет 70% в общем объеме сельхозпродукции. На сегодняшний день в республике функционируют около 2100 крестьянских фермерских хозяйств. Приобретено 100 голов крупного и 1 800 голов мелкого рогатого скота. Приплод ягнят составляет порядка одной тысячи ягнят в год. До конца 2021 года планируется приобрести 5 тыс. голов мелкого и 300 голов крупного рогатого скота. "В целом реализованные мероприятия позволили обеспечить хорошую динамику по показателю налоговых и неналоговых доходов: по прошлому году рост на 19,4%, в первом полугодии 2021 года — на 28,4%", — заключил глава Ингушетии.

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Правительственная комиссия РФ по региональному развитию одобрила проекты девяти регионов, в том числе и инвестиционный проект "Развитие туристско-рекреационного комплекса "Домбай", представленный главой КЧР Рашидом Темрезовым, сообщает местная газета "День республики". По проекту за счет инфраструктурного кредита, планируется построить 1,18 км новых горнолыжных трасс, реконструировать существующие с расширением с 20 до 60 метров, общей протяженностью 16,2 км. Проектом также предусмотрено строительство на склоне горы Мусса-Ачитара подпорных стен, противолавинных сооружений, устройство ограждений и защиты склонов от эрозии. Инвестор, в свою очередь, построит скоростную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2,16 км, жилой дом и места общественного питания.

"В результате реализации проекта будет создано около 3 500 рабочих мест, как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации, а также в смежных отраслях. После завершения строительства объектов, прогнозируемый прирост туристического потока составит порядка 400 000 человек. Туристическая отрасль является одной из важнейших для экономики Карачаево-Черкесии, и реализация указанного проекта будет способствовать значительному увеличению турпотока и даст новый импульс развитию курорта Домбай", – написал Рашид Темрезов на своей официальной странице в Instagram.

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В Кабардино-Балкарии открыто крупнейшее в Европейской части РФ месторождение золота, расположенное на высоте 2200-2600 метров, на северо-восточном фланге Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Запасы рудного золота категорий С1+С2 оцениваются в объеме 87719 кг, сообщает газета "Кабардино-Балкарская правда". Открытие золоторудного месторождения стало результатом разведочных работ АО "Росгеология", проводимых в КБР в рамках государственного контракта. В пределах месторождения выделено 17 рудных зон с золото-кварц-сульфидным оруденением прожилкового и прожилково-вкрапленного типа, протяженностью от 60-150 метров до 800-900 метров и мощностью от 20-30 метров до 120-155 метров. Оруднение распространено на глубину до 300 метров. Среднее содержание золота по результатам подсчета запасов по обоснованному в ТЭО варианту бортового содержания составляет 1,56 грамма на тонну.

Как подчеркнул генеральный директор – председатель правления Росгеологии Сергей Горьков, выполненная геолого-экономическая оценка показывает высокую рентабельность разработки месторождения. Здесь можно построить предприятие производительностью по добыче и переработке до 3,6 млн тонн руды в год, которое внесет существенный вклад в развитие экономики КБР. Учитывая горно-геологические и горнотехнические условия залегания рудных зон, в ТЭО предложен открытый способ разработки месторождения. Разработана технологическая схема переработки руд методом прямого сорбционного цианирования с извлечением золота на уровне 85,5%. Согласно ТЭО, чистый дисконтированный доход за весь срок отработки месторождения составит около 3 млрд рублей при внутренней норме прибыли 17,26% и индексе доходности инвестиций 1,12. Срок окупаемости инвестиций не превысит 7 лет.

Работы по изучению золотоносности в пределах Гитче-Тырнаузского рудного поля в КБР были начаты в конце 60-х годов XX века, но не получили развития. В XXI веке работы проводились в рамках государственных контрактов в период с 2010 по 2015 год силами ООО "Каббалкгеология". В 2018-2021 годах оценочные работы на рудное золото в рамках государственного контракта выполняли специалисты АО "Северо-Кавказское ПГО", говорится на сайте АО "Росгеология".

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Владикавказский Русский драматический театр им. Е. Вахтангова в этом году отмечает свое 150-летие. Как пишет в газете "Северная Осетия" зампредседателя НКО "Русь" Екатерина Дмитриева, театр впервые поднял занавес 15 апреля 1871 года представлением "Маскарад". Лермонтова. Этим же спектаклем откроется и предстоящее юбилейное торжество театра в знак глубочайшего уважения к людям, основоположникам театра, и в продолжение вековых традиций.

В стенах театра трудились немало ставших известными впоследствии людей. Так, выдающийся осетинский поэт, основоположник осетинского языка и литературы Коста Хетагуров работал здесь художником-декоратором. В театре совместно ставили спектакли журналист газеты "Терек", ставший позже революционером и государственным деятелем, Сергей Киров и гимназист Евгений Вахтангов, который в детстве увлекался театром и решил посвятить ему жизнь. Михаил Булгаков работал в театре заведующим литературным отделом, писал пьесы и поставил спектакли – "Братья Турбины", "Глиняные женихи", "Парижские коммунары".

Сегодня на сцене театра идут лучшие спектакли мастеров России и мира. Репертуар его многоплановый, прослеживается твердая линия верности высоким эстетическим идеалам академического искусства, и в то же время он остается удивительно современным, открытым для смелых экспериментов и новаторских художественных решений, пишет автор. Только за последнее десятилетие коллектив театра был участником многих российских и международных фестивалей. Широка география гастролей труппы: Ульяновск, Владимир, Орел, Элиста, Белгород, Рязань, Йошкар-Ола, Курск, Ялта, Москва. Реализуется осуществляется уникальный благотворительный проект по психологической реабилитации пострадавших во время теракта в Беслане детей. Осуществляется проект "Мир на Кавказе через межнационально-культурное общение в условиях театрального пространства".

Руководитель театра народный артист России, заслуженный артист Северной Осетии, лауреат Госпремии им. К. Л. Хетагурова Владимир Уваров, отметив разноплановость репертуара театра от классики до современности, постоянное совершенствование актерского мастерства, аншлаги, аншлаги, высказал пожелание видеть в зале больше молодежи.