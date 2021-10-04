Ильхам Алиев переиграл Иран. Что дальше?

Ирано-азербайджанские отношения заметно обострились в последнее время. Вызывает немало вопросов то, как они будут теперь развиваться в свете новых реалий — после Второй Карабахской войны. Cмогут ли Иран и Азербайджан вернуться к прежнему уровню отношений после взаимных упреков и обвинений? В статье для Stmegi Сеймур Мамедов, главный редактор англоязычного информационно-аналитического портала Baku Tribune, пытается ответить на этот вопрос и разобраться в факторах, приведших к обострению двусторонних отношений.

После восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности у него вновь появился участок границы с Ираном протяженностью 134 км. Для Ирана это был большой, даже неожиданный удар по его интересам в сфере наркоторговли, поскольку этот участок до 27 сентября 2020 года (то есть до начала боевых действий между Азербайджаном и Арменией) служил иранским наркокурьерам надежным каналом поставки наркотических средств. Какая-та часть наркотиков, конечно же, оседала на территории Азербайджана.

Попытки иранских наркокурьеров продолжить переправку наркотиков через территорию Азербайджана по вышеуказанному каналу не прекращаются по сей день. Пока азербайджанским правоохранительным органам удается все эти попытки пресекать, но насколько долго это будет продолжаться? Иранские наркокурьеры рвутся в бой с азербайджанскими пограничниками, стремясь доставить наркотический груз получателю любой ценой. Вооруженные инциденты на ирано-азербайджанской границе с летальным исходом, что до Второй Карабахской войны наблюдалось чрезвычайно редко, постепенно превращаются в систему.

А масштабы контрабанды наркотиков впечатляют. Недавно азербайджанские таможенники объявили о задержании крупной партии транзитной контрабанды героина из Ирана — почти 528 кг. Еще факт: в июне этого года Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана провела операцию по пресечению контрабанды наркотиков общей массой 154,5 кг. В мае на азербайджано-иранской границе произошла перестрелка при попытке остановить нарушителей. Погибли старший лейтенант и младший прапорщик. Один из стрелявших, гражданин Ирана, был задержан. На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотиков. Таких фактов, к сожалению, немало. Ясно одно: иранские наркокурьеры будут и дальше пытаться нелегально провозить наркотики через территорию Азербайджана, и пока этот вопрос не будет урегулирован, отношения Баку и Тегерана не будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества. Можно сказать, что Азербайджан, перекрыв наркотрафик, лишил доходов иранских силовиков и тем самым фактически бросил вызов силам правопорядка Ирана, которые его и курируют. Это первый фактор.

Второй фактор — это сильная обеспокоенность иранской стороны тем, что после полного восстановления границы с Ираном, Азербайджан в перспективе (после воссоединения с Карабахом) попытается активизировать приграничную торговлю с северными районами Ирана. Речь идет об активизации торгово-экономических отношений между освобожденными районами и севером ИРИ, где компактно проживают более 30 млн азербайджанцев. Рост национального сознания азербайджанцев Ирана, их позиция в отношении карабахского конфликта во время апрельской (2016 года) и Второй Карабахской войн были очевидны всем. Во время 44-дневной войны проживающие в Иране азербайджанцы поддержали своих компатриотов. Когда шли военные действия, многие наши соплеменники вышли с азербайджанскими флагами к ирано-азербайджанской границе, приветствуя контрнаступательную операцию Баку против оккупационных сил Армении.

Иранские власти чрезвычайно опасаются, что местные азербайджанцы в какой-то момент могут потребовать проведения референдума о присоединении к Азербайджану или же инициировать призывы о необходимости создания собственного суверенного государства. В исполнении их второго желания, уверен, внешние игроки в лице Запада могут помочь, как в свое время они содействовали в создании второго государства на территории Сербии под названием «Косово».

Третий фактор — израильский. Военно-техническое сотрудничество между Израилем и Азербайджаном из года в год становится все крепче. Активное применение армией Азербайджана израильских беспилотников, противотанковых ракетных комплексов, ракет и прочих видов оружия мы все увидели во время Второй Карабахской войны. Баку закупил у Израиля огромное количество беспилотников модификаций Hermes-450, Heron-1, Aerostar, Orbiter-2M, Orbiter-3, Orbiter-1K. Понятно, что Израиль не стал бы продавать передовое оружие кому попало, особенно друзьям Ирана.

На все это иранская сторона закрывала глаза, хотя было понятно, что проблема сильно тревожит Тегеран. До Второй Карабахской войны Иран ни разу не делал официальных заявлений о том, что «не потерпит присутствия Израиля по соседству». Так почему же это заявление, исходящее от командующего Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Мохаммада Пакпура, что «мы не потерпим присутствия Израиля по соседству», прозвучало только сейчас? Причина в том, что иранские компании все еще не допущены к проектам по возрождению Карабаха, а израильским сразу же дали зеленый свет для работы в освобождённых районах, граничащих с Ираном. В освобожденном от армянской оккупации городе Зангилан, который расположен примерно в пяти километрах от границы с Ираном, Израиль строит буйволиную ферму. Иран, конечно, сейчас серьезно встревожен, поскольку подозревает, что ферма будет служить специальным местом для сбора разведданных об Иране. Кроме того, официальный Тегеран считает, что израильские спецслужбы ведут тайные операции против Ирана, в том числе используя для этого территорию Азербайджана. Официальный Тегеран опасается, что Израиль собирается создать форпост у северных границ Ирана, инфраструктуру для разведки и проведения спецопераций, наподобие той, что привела к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Бытует мнение, что генерал был убит в Ираке с помощью американского беспилотника. В Тегеране убеждены, что Иерусалим также причастен к этому убийству. Делаем вывод: азербайджано-израильские отношения — это фактор постоянного раздражения и напряжения для Ирана.

Четвертый фактор — незаконная отправка большого количества грузовиков из Ирана в Карабахский регион Азербайджана. До Второй Карабахской войны, на протяжении около 30 лет, иранские грузовики незаконно ездили в Карабах, не спрашивая разрешения в Баку. Азербайджанские власти выражали свое недовольство иранской стороне по различным каналам, однако ничего не менялось. Мало того, что Иран столько лет проявлял неуважение к территориальной целостности Азербайджана, он еще и не платил таможенные пошлины. По этому поводу президент Азербайджана Ильхам Алиев выразился так: «Некоторые говорят, что мы взимаем таможенные пошлины только с иранских транспортных средств. Когда мы едем в другую страну, разве мы не платим таможенную пошлину? Платим. Если кто-либо пользуется и азербайджанской территорией, то должен ли он платить налоги и пошлины?!».

Иранская сторона возмущена тем, что азербайджанские таможенники взимают у дальнобойщиков пошлины за провоз товаров по своей территории. Как только Азербайджан установил пост на проходящем по его территории участке дороги Горус–Гафан и начал взимать таможенные пошлины, количество грузовиков из Ирана, направляющихся в Карабах, снизилось до нуля.

Учитывая, что Азербайджан не собирается сворачивать сотрудничество с Израилем, а, напротив, будет и дальше его укреплять (именно этот фактор больше всего тревожит Иран), долгосрочного стабильного развития ирано-азербайджанских отношений ожидать не стоит. И важный вывод, который необходимо сделать из последних событий, происходящих во взаимоотношениях Ирана и Азербайджана: стратегия президента Ильхама Алиева, выработанная в отношении Ирана на среднесрочную и долгосрочную перспективы, сработала довольно успешно. Ирану, в свою очередь, придется смириться с присутствием израильского фактора на территории Азербайджана (а также и с присутствием азербайджанского фактора в Израиле), потерей доходов от наркоторговли, а также создать новые возможности для развития приграничной торговли (между освобожденными районами и северной частью Ирана).