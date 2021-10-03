"Алания" вышла на второе место в ФНЛ

В Томске состоялась встреча 15-го тура первенства ФНЛ между "Томью" и владикавказской "Аланией". Победу со счетом 3:1 одержали гости.

Голами в составе "Алании" отметились Давид Кобесов (15-я минута) и Алан Багаев (22-я и 45+2) и Алан Хабалов (90+5). У хозяев единственный мяч на 11-й минуте забил Никита Кирсанов.

Отметим, что на 88-й минуте "Алания" осталась в меньшинстве – с поля был удален Владимир Хубулов.

Обыграв "Томь", "Алания" набрала 29 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Томь" с 17 очками занимает 13-ю строчку.