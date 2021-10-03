Нурмагомедов встретился с Алексом Фергюсоном (ФОТО)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов провел встречу с легендарным тренером футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном. Фотографии встречи были размещены на страницах английского клуба и самого Хабиба в социальной сети Instagram.

На фото Хабиб запечатлен вместе с Фергюсоном, бывшим защитником клуба Патрисом Эвра и восьмикратным олимпийским чемпионом, ямайским легкоатлетом Усэйном Болтом.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.